Un ritorno da avversario con un sapore dolce per Adam Ounas. L'algerino è stato protagonista con il Lille nella vittoria per 4-1 contro il Napoli al Maradona. Una piccola rivincita per lui, che è arrivato nell'estate del 2017 ai piedi del Vesuvio ma non è mai riuscito a ritagliarsi lo spazio desiderato. Dopo la passata stagione in cui il minutaggio è stato ancora al di sotto delle sue aspettative, è arrivata la cessione proprio al Lille per 3 milioni più il 40% nelle casse del Napoli in caso di futura cessione. In Ligue 1 sta trovando la fiducia di Fonseca e la maglia da titolare la strappa praticamente sempre, anche se è fermo ancora a quota 1 gol.



OUNAS SCATENATO - Quella di oggi è stata un po' la sua serata. È tornato a Napoli da ex, subentrando all'ora di gioco. Sempre nel vivo dell'azione per trenta minuti, ha dato vita a giocate di qualità, ha segnato il gol del 3-0 e acceso l'azione con una bella verticalizzazione per il 4-0 del Lille. Una "vendetta" nei confronti del suo passato che, a suo dire, ha rappresentato una scelta sbagliata della sua carriera.