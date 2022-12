Autore del gol della bandiera finale nel duro ko del Napoli col Lille (4-1 per i francesi al punteggio), Giacomo Raspadori ci ha tenuto a chiedere scusa ai tifosi al fischio finale. “Sono dispiaciuto, non siamo riusciti a dare una gioia al tanto pubblico presente - le parole della punta a Sky Sport -. Non siamo scesi in campo bene e con le qualità che abbiamo”.



L’ANALISI - L’ex Sassuolo ha provato a spiegare i motivi della disfatta in amichevole: “Gli errori tecnici sono stati troppi, ed eravamo in ritardo pure sulla pressione. Ci è mancata pure ferocia e pulizia. Qualcosa però, l’abbiamo anche fatto bene. L’impegno con l’Inter? Se manteniamo quest'intensità in allenamento, lavorando sul dettaglio, riusciremo a tornare quando ripartirà il campionato bene come abbiamo fatto prima della pausa. L’entusiasmo è quello giusto.