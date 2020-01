È un momento nero per il Napoli. Gattuso non sta ottenendo i risultati sperati e l'aria che si respira in città non è affatto serena. Umberto Chiariello, noto giornalista di Canale 21, ha fatto il punto della situazione:



"Ho sempre difeso Callejon e Mertens, ma ora non possono essere più al centro del progetto. Spazio a Lozano. Fabián Ruiz deve sedersi. Ora bisogna trovare quelli più motivati che hanno voglia di soffrire per questa maglia. Il signor Mertens è andato a curarsi in Belgio. C'è bisogno di andare fin lì? È andato a cercare squadra. Questa è gente che ora sta con il procuratore al telefono perché giustamente pensa al proprio futuro, ha diritto. Li osanneremo per quanto fatto. Callejon ha sudato la maglia per sette anni. Oggi in campo non è Callejon, non vale la pena vedere questo Callejon. Se vuole dimostrare di chiudere al meglio la sua esperienza napoletana il modo non può essere questo. Adesso bisogna ripartire da chi è veramente motivato e mettendo i giocatori nella possibilità di esprimersi. Perché vedere Di Lorenzo o Meret - che erano le uniche due certezze che aveva lasciato Ancelotti - buttati letteralmente nel gabinetto non mi sta bene".