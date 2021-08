Il mercato del Napoli sembra pronto per accendersi. Per le trattative in entrata ma anche per quanto riguarda le cessioni. Tra queste ultime c'è quella di Kostas Manolas. Il difensore greco è seguito dall'Olympiacos che vorrebbe riportarlo in Grecia.



Il Napoli chiede 18 milioni per Manolas ma l'Olympiacos cercherà di ottenere uno sconto. Per l'ingaggio poi se ne parlerà con il giocatore che ha dato la sua disponibilità a rientrare in patria. Lo riporta il Corriere dello Sport.