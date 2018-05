La stagione è praticamente finita ma l'allenatore del Napoli Maurizio Sarri non fa sconti: tutti in ritiro anche oggi, a Castel Volturno, alla vigilia della partita di domani con il Crotone. La formazione per l’ultima di campionato dovrebbe essere la solita, ma in panchina non ci sarà il romeno Vlad Chiriches come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport: approfittando di un altro risentimento muscolare, il difensore oggi sarà operato a Roma alla spalla sinistra.