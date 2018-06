Tuttosport annuncia il colpo Meret per il Napoli: "Manca solo l’annuncio, ma Alex Meret è da considerarsi come il prossimo portiere del Napoli. La trattativa ha avuto un’accelerazione quando De Laurentiis, partendo per Parigi giovedì scorso, sentì il presidente Pozzo con l’intento di bloccare il 21enne portiere dell’Udinese. Ormai siamo ai dettagli, sfumature legate agli incentivi (il Napoli ha offerto 25 milioni più 5 di bonus, il club friulano vorrebbe 35 milioni cash) per un’operazione sulla quale De Laurentiis ha voluto venisse completata quando ha saputo che la Roma aveva avanzato la candidatura nell’acquisto proprio di Meret per sostituire l’ormai partente Alisson. L’assalto di Monchi è stato sventato e ora ci sarà tutto il tempo per trovare la quadratura del cerchio in un’operazione che vedrà coinvolto anche Orestis Karnezis".