, attaccante classe 1998 che si era messo in luce nell’ultima Conference League con i norvegesi del. Accordo totale tra gli agenti del talento norvegese e: ora il club azzurro dovrà decidere se tesserarlo subito oppure a parametro zero a dicembre quando terminerà il suo contratto con il Bodo/Glimt.. Tiago Pinto aveva trattato a lungo con il Bodo/Glimt per Solbakken ma le recenti tensioni in Conference League hanno reso l’affare quasi impossibile. Il Napoli è stato bravo ad inserirsi con i tempi giusti chiudendo l’accordo totale con l’entourage del giocatore.