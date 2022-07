A piccoli passi verso un grande obiettivo. Ilsta lavorando con grande fiducia su, forte difensore del Fenerbahce. Il lavoro di Cristianoha portato a un punto ormai di svolta, tanto che il Rennes ora è in attesa degli eventi nonostante il vantaggio acquisito venerdì scorso. In programma c’è un blitz a Istanbul per provare a chiudere l’operazione sulla base dei 19,5 milioni previsti dalla clausola.Nelle prossime ore il difensore sudcoreano spera di lasciare la Turchia per l’Italia. E pensare che il suo futuro poteva essere sempre in serie A ma con la maglia della Juventus:Storie di un calciomercato che sta regalando dei colpi di scena clamorosi nelle ultime 48 ore.