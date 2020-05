La Gazzetta sul futuro di Koulibaly: "La chiave per capire come finirà la stagione, qui, si chiama Europa. In due sensi. Primo, il campo: il Napoli ha una storia in corso con la Champions e KK, ottimo contro il Liverpool, ha dimostrato di poter fermare chiunque. Secondo, il mercato: è naturale che, presto o tardi, De Laurentiis riceverà l’offerta che aspetta. A quel punto, addio Napoli. E se quel momento fosse adesso?"