Non solo giocatori in entrata. In casa Napoli si lavora anche per quanto riguarda il mercato in uscita. Tra questi c'è indubbiamente Amato Ciciretti, che la maglia azzurra di fatto non l'ha mai indossata. O meglio quella della prima squadra in gare ufficiali. Già, perché una presenza con la Primavera quest'anno l'ha registrata, nella sconfitta per 0-1 del Napoli contro i pari età dell'Inter.



Adesso si può aprire una nuova parentesi per lui, in Serie B. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, Ciciretti è molto vicino al trasferimento all'Empoli.