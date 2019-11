Arkadiusz Milik ha cominciato un ciclo di terapie per risolvere il riacutizzarsi di un vecchio problema inguinale e dunque scongiurare l'allarme pubalgia. La diagnosi parla di una tendinite al pube, per la precisione: quella riscontrata ad agosto a Detroit, in coda alla tournée del Napoli negli Stati Uniti e alla vigilia della seconda amichevole con il Barcellona; quella stessa che lo ha costretto a saltare la partita di sabato al San Paolo con il Genoa. Un caso delicato, da trattare con la massima attenzione: per il momento in Polonia, considerando che Arek ha risposto ugualmente alla convocazione della nazionale in vista delle due gare di qualificazione a Euro 2020 con Israele e Slovenia (ininfluenti, considerando che il pass è già archiviato). I tempi di recupero, comunque, non possono essere ancora quantificati, almeno per il momento: sempre secondo il Corriere dello Sport, bisogna attendere la fine della prima settimana di trattamenti, quando sarà fatto il punto della situazione insieme con lo staff medico del Napoli.