Il Napoli non ha concluso nel migliore dei modi questo 2020. Due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre gare che avrebbero potuto proiettare gli azzurri verso il vertice della classifica. Uno dei fattori determinanti è quello che riguarda le assenze, con gli infortuni di giocatori chiave che hanno fatto la differenza.



Ora è tempo di resettare per qualche giorno prima di ritrovarsi a Castel Volturno. I giocatori del Napoli, dunque, avranno cinque giorni di riposo con gli allenamenti che riprenderanno il 29 dicembre per iniziare a preparare la gara di Cagliari del 3 gennaio. Il ritrovo è fissato allo Stadio Maradona ed è atteso anche il rientro di Osimhen e Mertens. Lo riporta Repubblica.