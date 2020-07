Sono oramai settimane che il Napoli segue con grande attenzione Victor Osimhen e l'attaccante del Lille settimana scorsa è stato anche in città. Manca ancora l'accordo e addirittura adesso sembrerebbe fiondarsi anche l'Inter sul giocatore.



Secondo quanto riportato dal portale francese Le10Sport, l'Inter vorrebbe battere sul tempo il Napoli per portare in nerazzurro proprio Osimhen. Pronta un'offerta da 80 milion al Lille da parte della stessa Inter.