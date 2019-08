Hirving Lozano arriva a Napoli. Oggi il messicano sbarca in città, poi sarà l'ora delle visite mediche e delle firme sul contratto. Intanto, Sky Sport ha rivelato che nell'accordo ci sarà anche una clausola recissioria molto alta per Lozano. L’entità verrà definita con precisione nelle prossime settimane, ma dovrebbe essere di almeno 130 milioni di euro. Il messicano alla fine è stato pagato 38 milioni più bonus: per il giocatore contratto di 4 milioni a stagione.