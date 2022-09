che ritrova la Serie A in testa alla classifica e reduce da una vittoria tanto difficile quanto preziosa come quella di San Siro contro il Milan. Altre buone notizie arrivano dall'infermeria con Spalletti che oggi è stato chiarissimo: gli impegni con le Nazionali hanno solo fatto bene ai calciatori, tra chi ha giocato meno con il Napoli ed ha avuto spazio in questi giorni, e chi ha trovato ancor più fiducia come Raspadori.L'unico escluso eccellente di questi giorni è Victor, ancora alle prese con il recupero dopo la lesione di secondo grado del bicipite femorale destro.- Il momento del Napoli è chiaramente positivo ma domani di fronte ci sarà un avversario ostico come il Torino guidato da un allenatore scomodo da sfidare come Juric. Per le scelte nell'undici iniziale c'è stata tanta curiosità, soprattutto negli ultimi giorni. Al centro dei dubbi le condizioni dei calciatori rientrati dagli impegni con le Nazionali. Come ha detto Spalletti, però,, che ha smaltito il problema alla caviglia e oggi si è allenato regolarmente in gruppo. Il tecnico di Certaldo ha detto che non cambierà quasi nulla rispetto alla formazione tipo.- Tra i pali, protagonista in questo avvio di stagione.agiranno sulle fasce della consueta difesa a 4. Qualche dubbio per quanto riguarda i due centrali difensivi, conche potrebbe riposare a favore di Juan Jesus; ma al momento la coppia del kosovaro conè quella più quotata. Il centrocampo è difficilissimo oggi da toccare:si completano e toglierne uno diventa complicato, vista anche la condizione dei tre. Lì davanti previste due modifiche rispetto a San Siro. La vera rivelazione di questo Napoli,, agirà sull'out mancino, mentre sulla fascia opposta toccherà a, pronto per il rilancio dal primo minuto. La scelta del centravanti dovrebbe ricadere su, che dovrà calarsi nella lotta contro una difesa fisica come quella del Toro. Armi importanti a gara in corso saranno Politano e Raspadori su tutti.Probabile formazione (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia.