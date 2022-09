Vigilia di campionato per il Napoli. Gli azzurri scenderanno in campo domani alle 15 allo Stadio Diego Armando Maradona per affrontare il Torino. La squadra ha svolto allenamento mattutino, ecco il report con le ultime sugli infortuni:



Dopo una prima fase di attivazione in palestra, la squadra ha svolto esercizi atletici finalizzati alla rapidità e lavoro tattico. Successivamente partita a campo ridotto, possesso palla e chiusura con situazioni di gioco su palle inattive. Politano ha svolto l'intera seduta in gruppo. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo. Lozano è rientrato dall'impegno con la Nazionale e ha svolto allenamento in gruppo. Assente Gaetano per una sindrome para influenzale.