La maglia di Maradona, nello stadio di Maradona. Il Napoli è sceso in campo con una maglia celebrativa in onore di Diego nella gara col Verona: il volto stilizzato dell'ex Pibe de Oro sovrapposto al segno di un’impronta digitale, che rappresenta anche il desiderio della società di trasmettere alle giovani generazioni il lascito della leggenda argentina alla città partenopea. Il Napoli scenderà in campo con questa maglietta anche nelle prossime due giornate contro Inter e Lazio, per il mese di celebrazione di Maradona iniziato il 30 ottobre scorso in occasione del suo compleanno.