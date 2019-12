Fino allo scorso febbraio ci ha pensato Hamsik a fungere da costruttore, poi la sua partenza per la Cina ha lasciato una casella irrimediabilmente vuota nella rosa degli azzurri. Una lacuna anche dovuta al modulo utilizzato da Ancelotti, che ha sempre giocato con 2 centrocampisti centrali affiancati.Stanley, come lo chiamano i compagni di squadra al Celta, è virtualmente un nuovo giocatore del Napoli ( LEGGI QUI ). 16 milioni più 2 di bonus al club spagnolo, 2 milioni a stagione fino al 2024 per lo slovacco.Gioca poco di prima intenzione, alla Jorginho per intenderci, ma si propone di continuo per dare alternative ai compagni, aiutandoli anche in copertura. Tignoso ma intelligente: in 17 partite giocate in Liga, in questa stagione, ha ricevuto un solo cartellino giallo.Un nuovo metodista dunque, seppur con caratteristiche da mediano puro., involuto e in difficoltà nelle ultime settimane. Lo spagnolo sarà l’Hamsik dei tempi di Sarri, mezzala sinistra di idee e invenzioni geniali, verticalizzazioni e, si spera, gol. Chi rischia di trovare meno spazio, quantomeno dal 1’ minuto, è Piotr, che pure da mezzala ha sempre reso bene. Lobotka sta per sbarcare, il Napoli rimette a posto tutti i pezzi del puzzle.