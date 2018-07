Da molto tempo esiste il vezzo di cercare di indovinare dove potrebbe essere costruito il prossimo stadio e anche il prossimo Centro Sportivo del Napoli. Questo anche senza avere riscontri in tal senso. Cio' mi spinge a ribadire alcuni concetti.1 - Il futuro stadio non sara' necessariamente nello stesso territorio dell'attuale centro sportivo di Castel Volturno;



2 - La societa' ha avuto numerosi contatti con il Sindaco di Melito, Antonio Amente e quando si parla dei 100 ettari necessari per il progetto, questa e' la location potenzialmente individuata dove si potrebbero studiare le varie soluzioni ipotizzate;



3 - E' in corso anche un dialogo con il Sindaco di Castel Volturno per poter proseguire, oltre il Regi Lagni, la realizzazione di 8 campi di calcio con relativi servizi;



4 - C'e' infine un'idea avanzata dal Gruppo Coppola per mettere a disposizione un grande appezzamento di terreno dove si potrebbe costruire sia lo stadio che il Centro Sportivo.



Stiamo infine studiando per queste 4 proposte, la viabilita' e i tempi di percorrenza per tutti i napoletani e i campani.



Aurelio De Laurentiis