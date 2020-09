Elseind Hysaj è pronto per rinnovare il contratto con il Napoli. La permanenza del nazionale albanese costringerebbe quindi a prendere una decisione sull'out di destra, dato che al momento i terzini su quella fascia sono tre: Di Lorenzo, lo stesso Hysaj e Malcuit.



Proprio per Malcuit potrebbe essere arrivato il momento di salutare Napoli. Repubblica oggi racconta la sua situazione: cederlo comporterebbe una minusvalenza per le casse azzurre. Per questo il Napoli prende in considerazione l'opzione prestito per un anno rimandando la decisione definitiva alla prossima stagione".