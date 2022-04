Il Napoli vede la vetta a soli tre punti, ma per arrivare in cima i partenopei devono superare lo scoglio l'Atalanta, quinta in classifica e tra le squadre più ostiche da affrontare per gli azzurri. Un successo esterno manterrebbe vive le speranze di titolo per gli uomini di Spalletti, mentre un altro risultato rischierebbe di rendere ancora più solido il primo posto del Milan. I pronostici vedono favorita la Dea, per cui il successo si gioca a 2,35 su 888sport.it. Più alta, invece, la quota del «2», offerto a 3,15, con il pareggio fissato a 3,35. E' una partita da Goal quella del Gewiss Stadium, in quota a 1,63, mentre il No Goal è offerto a 2,23. Prevale di poco l'Over, visto a 1,85, mentre il No Goal vale 1,96 la posta. Le ultime due sfide del Napoli hanno visto entrambe arrivare un rosso: un'espulsione anche nel match di Bergamo si gioca su 888 a 3,90, mentre un rosso tra le fila dell'Atalanta è visto a 6.75, così come per gli azzurri. Per quanto riguarda il risultato esatto, in pole c'è l'1-1 a 6,25, mentre l'1-0 e il 2-1 in favore dei padroni di casa sono entrambi quotati 8,50.