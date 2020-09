Il mercato del Napoli vive una fase di stallo. Si attendono le varie cessioni, su tutte quella di Kalidou Koulibaly. Ancora manca l'accordo con il Manchester City che non è disposto a parlare direttamente con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Così la trattativa la porta avanti il procuratore del giocatore, Fali Ramadani, ma la chiusura non sembra ancora essere vicina.



Nel momento in cui il Napoli riuscirà a cedere Koulibaly per una cifra vicina ai 70 milioni di euro potrà avanzare anche per le operazioni in entrata. Secondo quanto riportato da Sky Sport sarebbero ben tre le trattative che cercherebbe di chiudere il ds Cristiano Giuntoli. In primis c'è Jeremie Boga, oramai vecchio pallino del club azzurro, ma che il Sassuolo al momento valuta 40 milioni. Inoltre c'è anche Jordan Veretout, che rappresenterebbe l'identikit perfetto per il dopo Allan e per il centrocampo a 2 nel 4-2-3-1. Infine ecco Sokratis Papastathopoulos per il dopo Koulibaly. In questo caso la trattativa non sarebbe semplicissima perché il giocatore dovrebbe rescindere il contratto con l'Arsenal (che lo ha messo fuori dal progetto).