Il Napoli non molla Veretout e la Roma fissa il prezzo. Per strappare il francese ai giallorossi però serve un'offerta da 35-40 milioni di euro (bonus compresi) chiesti da Trigoria per il centrocampista. Un modo per rendere complicato il trasferimento, sempre che la società di De Laurentiis non decida di arrivare a coprire l’intera cifra, senza contropartite tecniche. Il giocatore - che a Roma si trova benissimo - per lasciare la Capitale chiede una base d’ingaggio di tre milioni di euro, con il Napoli al momento fermo a 2,7. In ogni caso l'intenzione della Roma è quella di cercare di respingere l'offensiva dei partenopei per Veretout. Lo riporta la Repubblica.