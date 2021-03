Ciò che accadrà la prossima stagione in casa Napoli è ancora una grossa incognita. A partire dalla panchina, dove con ogni probabilità Gattuso dirà addio ai colori azzurri, a prescindere da quello che sarà il risultato ottenuto al termine del campionato.



Per sostituire il tecnico calabrese ci sono diversi nomi. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport in caso di accesso alla Champions, la prima scelta di De Laurentiis sarebbe Massimiliano Allegri. Nel caso quest'ipotesi non dovesse andare a buon fine le alternative sarebbero Benitez e Fonseca.