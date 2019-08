Il Napoli è pronto a chiudere l'acquisto a parametro zero di Fernando Llorente, ma l'arrivo dell'ex-Juve non cambia i piani per Mauro Icardi. Il club azzurro ha infatti intenzione di provare fino all'ultimo l'acquisto, ma in questo caso la punta spagnola riaprirebbe un altro fronte di mercato ovvero l'uscita inevitabile di Arkadiusz Milik. La punta polacca, secondo Tuttosport, verrebbe quindi nuovamente inserita nell'affare con l'Inter con una valutazione di 40/45 e un'offerta cash di 20/25.