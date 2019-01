Nessuna offerta ufficiale da parte del PSG, almeno non al momento: è quanto è emerso, secondo Sky Sport, dall'incontro a Castelvolturno tra il ds del Napoli Giuntoli e l'agente di Allan Juan Manuel Gemelli. Circa quaranta minuti di vertice per parlare dell'interesse del club parigino e del possibile trasferimento, poi Giuntoli è partito alla volta di Milano dove sarà impegnato in questioni di calciomercato.