Giornata importante in casa Napoli, al centro delle strategie di mercato c'è il futuro di Victor Osimhen. Oggi c'è stato un incontro tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l'agente del'attaccante nigeriano Roberto Calenda: le parti si sono confrontate sulla gestione del giocatore in caso di eventuali offerte.



LA CIFRA - A raccontare il confronto è Sky Sport, secondo il quale i toni erano sereni e pacati. De Laurentiis ha confermato che è disposto a vendere Osimhen solo per una cifra molto alta, anche oltre i 150 milioni di euro; a oggi invece tutte le proposte arrivate sul tavolo del Napoli sono intorno ai 100 milioni di euro. E non bastano.



RINNOVO - Da una parte la possibile cessione ma solo a cifre altissime, dall'altra si è parlato anche del possibile rinnovo. Il presidente vuole blindare l'attaccante e ha già fatto un'offerta per il prolungamento, ma al momento non corrisponde alla cifra richiesta dall'agente del giocatore e con quella che guadagnerebbe da altre parti in caso di cessione. Le parti si sono lasciate con la promessa che si rivedranno dopo che Calenda avrà parlato con Osimhen, l'obiettivo comune è trovare una strategia che vada bene a entrambi.