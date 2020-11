Victor Osimhen si è infortunato lo scorso venerdì nell'impegno con la sua Nigeria contro la Sierra Leone. L'attaccante del Napoli è uscito al minuto 74 in seguito ad una caduta. Le prime sensazioni hanno destato parecchia preoccupazione, essendo emersa una lussazione alla spalla destra.



L'INFORTUNIO - Il giocatore oggi è rientrato in Italia ed è stato sottoposto ad accertamenti presso Villa Stuart a Roma con il Dottor Castagna e il Prof. Mariani. La risonanza magnetica ha confermato la lussazione alla spalla destra, ma l'entità è leggera, quindi non dovrà operarsi.



IL RECUPERO - Adesso per lui ci sarà bisogno di riposare. I tempi di recupero sono ancora tutti da valutare. Occorrerà capire come reagirà la spalla nei prossimi giorni. Salterà certamente il Milan nell'impegno di domenica e difficilmente recupererà giovedì per la sfida di Europa League contro il Rijeka. Il Napoli monitorerà da vicino le sue condizioni giorno dopo giorno.