Sono giorni di preoccupazione in casa Napoli. Si attendono aggiornamenti riguardo le condizioni di Victor Osimhen, infortunatosi cinque giorni fa con la sua Nigeria. Previsto oggi il suo rientro in Italia, con le visite del caso a Villa Stuart che forniranno un quadro più chiaro di una situazione ancora con diverse incognite.



Per Osimhen non è la prima volta che subisce questo tipo di infortunio. Nell'aprile del 2018, quando giocava con il Wolfsburg, si lussò la spalla, dovendosi sottoporre anche ad un intervento chirurgico. Ne scrive oggi la Gazzetta dello Sport.