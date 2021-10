Domani il Napoli affronterà la Roma in trasferta all’Olimpico in vista della nona giornata di Serie A. C’è tanto calore attorno alla squadra dato che gli azzurri hanno conquistato bottino pieno fin qui, otto vittorie su otto. La gara sarà vietata ai residenti a Napoli, così ultras e tanti tifosi si sono ritrovati all’esterno dello Stadio Maradona per caricare la squadra. Una grinta pazzesca che non può non aver colpito i giocatori e non ha lasciato indifferente Spalletti che prima di salire sul pullman è uscito a ringraziare e a parlare con i supporters partenopei. Queste le sue parole nel breve colloquio:



“Grazie, la vostra vicinanza è molto importante per noi, ma quelli più importanti sono i calciatori. Bisogna difendere i calciatori. Poi se c’è qualcuno che non va bene ci pensiamo noi. In generale bisogna difendere i calciatori, sono loro quelli importanti e bisogna volergli bene. Voi per noi siete una forza aggiunta. Tanta roba se ci state vicino”.