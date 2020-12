La pista Atletico Madrid per Arek Milik si fa sempre più calda. Dopo la rescissione di Diego Costa, Simeone è alla ricerca di un vice Suarez e il polacco rappresenta l'identikit ideale. A Napoli vive da separato in casa, ieri è tornato ad allenarsi con il resto della squadra in attesa di novità per il suo futuro.



Gli spagnoli sono pronti ad offrire a Milik un ingaggio da 4 milioni di euro, che sarebbe inferiore rispetto a quanto potrebbe guadagnare la prossima estate, però giocherebbe gli ottavi di finale di Champions e avrebbe l'opportunità di vincere la Liga, oltre che raggiungere lo scopo principale, partecipare all'Europeo. I contatti tra il club spagnolo ed il Napoli sono intensi: c'è ancora distanza tra domanda e offerta con i Colchoneros che non arrivano oltre gli 8 milioni di euro, mentre il Napoli ne chiede almeno 15. Il ds dell'Atletico Madrid è convinto che il Napoli presto abbasserà le pretese, mentre De Laurentiis sembra fermo sulla sua linea. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.