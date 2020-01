Quale futuro per Faouzi Ghoulam? Il terzino sinistro del Napoli non è mai tornato quello pre-infortunio e il suo ciclo in maglia azzurra è arrivato al termine. La prossima settimana, come dichiarato da Gattuso in conferenza stampa, l'algerino tornerà ad allenarsi a pieno regime, nonostante qusto il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è al continuo lavoro per cedere il classe '91.



Come scrive Il Mattino, i contatti tra l'agente del calciatore, Jorge Mendes, e il ds dei partenopei sono continui, costanti, fitti: si trova una soluzione, anche in prestito, per un giocatore che percepisce un ingaggio da 2,4 milioni di euro, netti, a stagione. Giuntoli è alla ricerca anche di un club che possa accogliere Ghoulam in prestito e che possa accollarsi i 2,1 milioni di euro, lordi, di ingaggio restante. E in Francia...



Arrivato dal Saint-Etienne nell'estate del 2014, il numero 31 del Napoli può tornare in Ligue, dove c'è il Lille particolarmente interessato. I rapporti tra i due club sono ottimi, coi ​Les Dogues che stanno valutando l'inserimento del terzino sinistro in rosa. Così come Marsiglia e Monaco, altri club che guardano con attenzione alla situazione intorno a Ghoulam, in scadenza di contratto nel 2022. Giuntoli al lavoro per scrivere un nuovo futuro per Ghoulam. E per il Napoli.