Dries Mertens, attaccante del Napoli, è ancora nei progetti del club partenopeo. Come scrive Il Mattino, lunedì c'è stato un contatto tra le parti per il rinnovo, con il belga che ha posto tre condizioni per firmare il prolungamento: ingaggio da 5 milioni di euro, biennale con opzione per un terzo anno e garanzia sulla qualità della rosa.