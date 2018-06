Nel corso della puntata di Tiki Taka Russia Pierluigi Pardo ha svelato un retroscena legato a Carlo Ancelotti, neo tecnico del Napoli, e Cristiano Ronaldo.



"Cristiano Ronaldo ha sempre avuto un grande rapporto con Ancelotti e devo svelarvi che c'è stata una telefonata dell'astro portoghese al neo tecnico azzurro per fargli l'in bocca al lupo in vista dell'avventura partenopea. Gli ha detto, inoltre, che un giorno gli piacerebbe tornare a giocare per lui, ma ovviamente per ingaggio e costo del cartellino è un'operazione impossibile per gli azzurri".