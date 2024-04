Napoli: Conte ha detto sì ma ora De Laurentiis frena. E avanza Pioli...

11 minuti fa



La questione allenatore è quella che suscita più curiosità in casa Napoli in questo momento. Perché bisognerà trovare il nuovo nome per la panchina azzurra, dopo l'evidente flop dell'annata che sta andando a concludersi. Diversi i nomi per la guida tecnica, con l'arduo compito di ricostruire una squadra che si porta dietro tanti problemi. De Laurentiis riflette, vuole scegliere per bene chi sarà il nuovo allenatore del Napoli.



CONTE-PIOLI - Il nome più chiacchierato dell'ultimo periodo è quello di Antonio Conte. De Laurentiis lo ha corteggiato a lungo durante questa stagione, ci ha provato in due momenti: quando ha deciso l'esonero di Garcia prima e Mazzarri poi. Nulla da fare, in corsa non è voluto subentrare. Ora si ripropone il tutto per il campionato 2024/25, con o senza coppe europee. Qualcosa però sta cambiando. Infatti, come raccontato dall'edizione odierna di Repubblica, De Laurentiis ha strappato il "sì" di Antonio Conte. Però, non appena arrivato al dunque, il patron azzurro, ha deciso a sorpresa di non affondare il colpo per il tecnico leccese. Intanto nel casting dello stesso De Laurentiis è avanzato improvvisamente il nome di Stefano Pioli. A cui si aggiunge il ct del Belgio, Domenico Tedesco.