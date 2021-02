Il Napoli si trova a fare i conti con alcuni contratti in scadenza. Hysaj e Maksimovic hanno un accordo con il club fino a giugno 2021, dopodiché saranno liberi e potranno approdare in una nuova squadra, a meno che non troveranno l'accordo last minute per il rinnovo con il club azzurro.



Il Corriere dello Sport oggi parla del futuro di Maksimovic: settimana prossima a Napoli arriverà Fali Ramadani, agente del serbo. L'obiettivo è fare il punto della situazione del giocatore e trovare una soluzione finale per decidere cosa ne sarà del futuro dell'ex Toro.