Come riporta il Corriere dello Sport, sono già oltre 30mila biglietti già venduti per Napoli-Lecce: "I presupposti per arrivare a grandi numeri in fatto di presenze ci sarebbero tutti. Stavolta c’è un Napoli-Lecce per tutte le tasche: stando al tipo di premesse, ecco che la vendita era già partita in maniera particolarmente spedita nei giorni scorsi (nella giornata di ieri si è andati ben oltre i trentamila), tanto da assicurare già il pienone per le due curve. Si guarderà gradatamente anche ai settori inferiori, cosicché ai 39mila e passa dell’ultima potrebbero aggiungersene parecchi di più, sino a sfondare quel muro dei 40mila oltrepassato nell’annata soltanto in un’occasione. Ovvero per quel lontano Napoli-Brescia del 29 settembre"