Ha steso la Juve, aveva segnato anche a Genova, ma in fuorigioco. Il Napoli cambia, da Ancelotti a Gattuso, ma Zielinski resta l’unico vero elemento insostituibile. Nel presente ma anche in ottica futura.



CAMPIONE - “Può diventare molto, molto forte, un campione. Ha una gamba e una tecnica importante, ma deve migliorare l’ultimo passaggio”. Questa l’investitura di Gattuso, uno che di centrocampisti se ne intende. 20 presenze da titolare su 22 complessive, in altrettante giornate di Serie A. Fedelissimo di Ancelotti, poi del neo tecnico. Segna ancora poco per quanto produce, al momento 2 gol, ma la crescita del polacco spicca nell’annata fallimentare del Napoli. Che se ne è accorto, e da tempo lavora al rinnovo di contratto.



IL NODO - Il polacco va in scadenza il 30 giugno del 2021. Una data non più così lontana. Il Napoli, per evitare spiacevoli corse contro il tempo, che lo obbligherebbero in una posizione sfavorevole, è al lavoro per prolungare l’attuale accordo. Secondo quanto appreso da calciomercato.com l’ultima offerta degli azzurri è per un contratto fino al 2024, con annesso adeguamento dell’ingaggio, attualmente fermo a 1,1 milioni a stagione. Nella proposta di rinnovo è però inclusa, su specifica richiesta del presidente De Laurentiis, una clausola rescissoria molto alta, da 80-85 milioni di euro. Troppo, secondo Zielinski. E allora Giuntoli continua a trattare con Bartlomiej Bolak, l’agente del classe ’94: situazione in stand-by, ma il Napoli vuole blindare il "campione" di Gattuso. E lo vuole fare il prima possibile.