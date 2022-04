L’inatteso stop interno contro la Fiorentina di domenica scorsa ha complicato non poco i piani del Napoli in ottica titolo sebbene la vetta sia ancora lì a soli due punti. Gli azzurri, nel lunedì di Pasquetta, ospitano la Roma con l’obiettivo dei tre punti per non perdere l’ultimo treno per lo scudetto. La formazione di Spalletti, secondo gli esperti. parte nettamente favorita a 1,95 contro il 3,75 dei capitolini mentre per il pareggio si scende a 3,60. Bilancia favorevole ai partenopei che hanno perso solo una volta contro i giallorossi negli ultimi sette confronti diretti. Il Maradona è pronto a ospitare una gara molto divertente tanto che la Combo Goal + Over 2,5, offerta a 2,05, è molto probabile. Il Napoli e la Roma sono le due formazioni che, in Serie A, hanno usufruito più volte del VAR a favore: una chiamata da parte del direttore di gara, lunedì pomeriggio, è in quota a 3,50. I corner sono una risorsa per entrambe le formazioni tanto che l’Over 9,5 per i calci d’angolo è dato a 1,90. Dries Mertens è il cannoniere storico della sfida, in campionato, con 8 reti segnate alla formazione di Mourinho. Il folletto belga sogna di ripetersi e la nona perla è in quota a 2,75. Dopo la tripletta al Bodo, Nicolò Zaniolo punta anche il Napoli, lui che è stato protagonista dell’ultima vittoria dei giallorossi contro gli azzurri: il numero 22 romanista primo marcatore, come nel 2019, si gioca a 12,50. Domani sera la Lazio punta a riprendersi il quinto posto, in attesa della sfida del Maradona, ospitando un Torino in crisi di risultati. Gli esperti Sisal vedono i biancocelesti largamente favoriti a 1,65 contro il 5,00 dei granata mentre il pareggio pagherebbe 4 volte la posta. La formazione di Juric ha vinto solo una partita nelle ultime 10 mentre i capitolini, nello stesso arco di tempo, hanno messo insieme ben 20 punti. Difficilmente uno dei due portieri chiuderà imbattuto visto che il Goal si gioca a 1,85. I tiratori di Lazio e Torino iniziano a prendere la mira è un gol da fuori area, offerto a 3,75 è nelle corde del match. La gara tra biancocelesti e granata è la partita di Ciro Immobile: capocannoniere della Serie A con entrambe le maglie, il capitano biancoceleste va a caccia del quarto titolo dei bomber, impresa mai riuscita a nessun italiano. Immobile protagonista domani sera con gol e assist è in quota a 9,25. Da un capitano all’altro visto che il Toro si aggrappa ancora una volta ad Andrea Belotti: la rete del Gallo si gioca a 3,75. La Juventus, vincente a 1,33, riceve il Bologna, il cui blitz all’Allianz è offerto a 10. L’Atalanta prova a dimenticare le amarezze di Europa League ospitando il Verona: il successo della Dea si gioca a 1,65, quello dei gialloblù a 5,00. Sogni europei e speranze di salvezza si incrociano al Franchi: il trionfo della Fiorentina è dato a 1,36, l’impresa del Venezia a 8,50.