Il primo acquisto in casa Napoli è ufficiale, nella giornata di ieri anche il presidente De Laurentiis ha dato il benvenuto ad Axel Tuanzebe. Il difensore arriva in prestito dal Manchester United per 600 mila euro e altri 600 mila euro di bonus in base alle presenze.



Il calciatore si è confrontato al telefono con Spalletti prima di rientrare ieri mattina a Londra per organizzare il visto ed essere pronto per iniziare oggi la sua avventura in azzurro. Tuanzebe è atteso questa mattina a Castel Volturno per il primo allenamento e potrebbe essere convocato per Napoli-Sampdoria. Indosserà la maglia numero 3. Lo riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno.