Arriva la sanzione. Matteo Politano, dopo essere stato deferito lo scorso 4 maggio per aver, in occasione della festa scudetto del Napoli a Udine, match valido per la 33ªm giornata di Serie A, intonato un coro – insieme ai propri tifosi – ritenuto ingiurioso e offensivo verso la Juventus, è stato sanzionato con una multa di 5000 euro.



ANCHE IL NAPOLI – Ma non solo, anche la società partenopea è stata sanzionata con un’ammenda pari a 5000 euro per responsabilità oggettiva.