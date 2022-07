Il Napoli è pronto a far partire l'effetto domino in attacco. Petagna è in chiusura al Monza, in arrivo c'è il Cholito Simeone dal Verona. Un affare da circa 16/17 milioni di euro, con il Verona che ha abbassato la richiesta iniziale di 20. Via Petagna, dentro Simeone, il Napoli prepara lo switch in attacco.