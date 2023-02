Il più classico dei testa-coda in classifica è il posticipo domenicale della 22esima giornata della Serie A con Napoli-Cremonese che prenderà il via a partire dalle 20.45 al Maradona. Gli azzurri di Luciano Spalletti, inarrestabili e a +13 sulla seconda vogliono consolidarsi in vetta alla classifica e vendicarsi dell'eliminazione subita in Coppa Italia proprio per mano dei ragazzi di Davide Ballardini che però in campionato restano ultimissimi addirittura a -10 dallo Spezia, prima fra le salve.



DOVE VEDERLA - Napoli-Cremonese, calcio d'inizio alle 20.45 di domenica 12 febbraio al Maradona sarà trasmessa in tv su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn



LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Meité, Castagnetti, Pickel, Valeri; Ciofani, Afena-Gyan.