Il Napoli ascolterà in estate le richieste per rinnovare il contratto in scadenza 30 giugno 2024 di Alex Meret. La certezza di un aumento salariale è la base su cui Federico Pastorello, il suo agente, vuole lavorare per il futuro, ma se non ci dovesse essere l'accordo, una partenza in direzione Premier League non è da escludere con il Napoli che si fionderà sul portiere dell'Empoli, Vicario.