Dopo le polemiche sollevate ieri da Hamsik per la poco felice esperienza al Dalian, si è ipotizzato un suo ritorno a Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, ad oggi sono davvero nulle le possibilità di un ritorno in azzurro: "Di nostalgia, comunque, non parla: gli mancheranno i figli e la moglie, rimasti in Slovacchia (con lui c’è il suo migliore amico: almeno una voce comprensibile); gli mancherà di certo Napoli, la sua seconda patria. Anche i tifosi lo rivorrebbero, lo amano alla follia, ma ipotizzare un ritorno è davvero complesso: la sua è stata una scelta di vita, di prospettive economiche future, e dalla cessione il club azzurro ha ricavato 20 milioni di euro. A 31 anni e con l’avallo di Ancelotti. Da quei giorni di febbraio, però, gli azzurri hanno perso terreno e anche l’Europa League: e tutti, a quanto pare, devono ancora metabolizzare il grande affare".