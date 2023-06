Giovedì 15 giugno alle 20:45 è nato il Napoli di Rudi Garcia. Il tecnico spagnolo è stato presentato tramite un tweet del presidente De Laurentiis, dopo 10 giorni di conoscenza tra i due. Si attende la conferenza stampa di domani, quando alle 17:30 il tecnico francese parlerà per la prima volta da allenatore azzurro presso il Salone delle feste del Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli.



GARCIA FA MERCATO - Ecco le prime richieste per andare a formare il Napoli che sarà. Il Corriere dello Sport si sofferma su 5 nomi in particolare. Iniziando da Jhon Lucumì (‘98), difensore del Bologna (già seguito in passato) come dopo Kim. Qualcosa in più da fare a centrocampo, dove sono forti i nomi dall’Italia di Samardzic (2002) dell’Udinese e Koopmeiners (‘98) dell’Atalanta. Prende quota anche il colpo Gabri Veiga (2002) del Celta Vigo. Guardando in attacco per il dopo Lozano fari puntati su Edon Zhegrova (‘99) del Lille.