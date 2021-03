A partire da questa sera, nei prossimi otto giorni il Napoli affronterà due sfide importanti per l'accesso in Champions. Prima il Milan, poi la Roma. In mezzo ci sarebbe dovuta essere la Juventus, ma così non sarà, con la partita che è stata rinviata al prossimo 7 aprile.



Gattuso dovrà mantenere alta l'attenzione dei suoi giocatori per non perdere altri pezzi per strada. Ci sono infatti cinque diffidati questa sera in casa Napoli. Si tratta di Mario Rui, Di Lorenzo, Koulibaly, Demme e Lozano. Quest'ultimo non sarà della partita per rientrare al meglio contro la Roma, ma un giallo nei confronti di uno degli altri quattro giocatori gli farà saltare il match dell'Olimpico tra sette giorni.