. Il Napoli ieri ha salutato ufficialmente i vari Insigne, Ghoulam, Ospina, Malcuit, Tuanzebe e probabilmente anche Mertens (salvo colpi di scena). Ora bisogna guarda avanti, iniziare già a pensare aDavanti a tutti per importanza dentro e fuori dal campo. Designato come nuovo capitano - vista la partenza di Insigne - il suo futuro resta però ancora in forse.- Il tetto ingaggi posto a 3,5 milioni di euro finora è stato. 30 giugno 2023, questa la data della scadenza, ma l'obiettivo è quello di trattenere il giocatore più rappresentativo del Napoli., vista l'importanza tecnica e anche all'interno dello spogliatoio.. Ma uno sforzo sarà fatto, almeno per non distaccarsi troppo dalle cifre attuali. Nelle prossime settimane. Ci sarà modo di chiacchierare, anche in maniera informale, prima di un'offerta ufficiale parlando direttamente con l'agente, Fali Ramadani. L'intenzione della società è presentare- Nel frattempo non è arrivata nessuna offerta ufficiale, solo qualche vago sondaggio. L'idea delladi affondare il colpo non è fattibile, Koulibaly non è disposto a "tradire" i napoletani andando alla squadra rivale. Guardano, al momento, da lontano Chelsea, Barcellona e anche PSG. Èma restando ugualmente al centro del progetto Napoli.. Anzi, si farebbero nuovi tentativi, anche a stagione in corso, per cercare di trattenerlo ancora in azzurro. Una firma che però, come auspicano tutti, potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.