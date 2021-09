In campo contro la Juventus, ma a rischio per la trasferta di Leicester. Victor Osimhen, attaccante del Napoli, rientrato a Roma dopo gli impegni con la sua Nigeria, si dovrà recare d'urgenza all'ambasciata britannica a Roma per ricevere un'esenzione speciale che gli possa garantire il viaggio in Inghilterra, dove giovedì i partenopei saranno impegnati in Europa League.



L'Inghilterra, infatti, ha una lunga lista rossa legata al covid e chi proviene da quei paesi, o è passato da lì nei 10 giorni antecedenti all'arrivo, dovrà seguire una quarantena di 10 giorni. E tra i paesi c'è Capo Verde, dove Osimhen ha giocato martedì 7 settembre. A rischio anche Ospina, capitano della Colombia, ed Elmas.