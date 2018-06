Secondo quanto riporta il Corriere della Sera edizione Verona, l'esperto portiere Stefano Sorrentino sarebbe a un passo dal Napoli. Giuntoli quindi si muove e le ultimissime fronte Verona parlano di un affare già in dirittura d'arrivo per il portiere di 39 anni di Cava de' Tirreni. Il Napoli, infatti, starebbe valutando l’idea di portare alla corte di Ancelotti l’esperto portierone della Diga. Il ds azzurro Cristiano Giuntoli ha individuato in Meret il sostituto di Reina. Il ventunenne friulano ha disputato le due ultime stagioni alla Spal in prestito dall’Udinese. La trattativa sarebbe ad un passo dalla chiusura tanto che il Napoli, in considerazione della giovane età di Meret, vorrebbe affiancargli un portiere d’esperienza a fargli da chioccia. Da qui, l’interesse per Stefano Sorrentino. Oltre a lui, l’altro nome sul taccuino di Giuntoli sarebbe quello di Andrea Consigli.